موسع بالأرقام.. وزير الداخلية يعلن إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة

2019/08/21 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، مساء اليوم الاربعاء، إصدار أوامر إدارية بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

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