2019/08/21 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظراً للتداعيات الأمنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يعلن صدور الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يعلن صدور الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).