بالأرقام.. الداخلية تعلن إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة

2019/08/21 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاربعاء، عن إصدار أوامر إدارية بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

وقال الياسري في بيان تلقت"العهد نيوز"

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