التجارة تعلن إطلاق موقع نقطة تجارة العراق الدولية واستكمال مشروع النافذة الإلكترونية

2019/08/21 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استكمال مشروع النافذة الإلكترونية لإصدار اجازات الاستيراد والتصدير، وإطلاق العمل بالموقع الالكتروني لنقطة تجارة العراق الدولية لتسجيل شركات القطاع العام.

وقال

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