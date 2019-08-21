وزارة التجارة تعلن استكمال مشروع النافذة الإلكترونية لإصدار اجازات الاستيراد والتصدير

2019/08/21 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال وزير التجارة محمد العاني في بيان له ، إن "الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في الوزارة استكملت مشروع النافذة الالكترونية الواحدة بهدف اصدار اجازات الاستيراد والتصدير وربطها بالمنافذ الحدودية من خلال منظومة الكترونية تسهم في تسهيل الاجراءات على اصحاب الشركات والمستثمرين".

واضاف العاني، أن "العمل وفق المنظومة الالكترونية ضمن مشروع النافذة الواحدة يأتي في اطار تنفيذ البرنامج الحكومي وتسهيل مهمة المستثمرين والشركات في ادخال البصائع وتصدير المواد خارج العراق وتم العمل من خلال الشركات الوطنية وبفترة قياسية قصيرة قياسا بالدور المهم والاجراءات الكثيرة التي ترتبط بالموضوع".وعلى نفس الصعيد،

اعلن وزير التجارة "اطلاق موقع النقطة الالكتروني التي تهدف الى تحقيق منافع كثيرة والاثر البالغ في النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وانفتاحه على الاسواق العالمية"، لافتاً إلى ان "هذه المنافع تأتي بإيجاد قاعدة بيانات كاملة تقوم بأعمال التجارة الالكترونية في مجال تسويق المنتجات وعرض المناقصات وطرق البيع والشراء واسماء الشركات المحلية والاجنبية ونشر التشريعات التجارية والشحن بانواعه والتأمين والبنوك وكل مايتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية".

العاني، قال إن "مهام هذه النقطة التي تشرف عليها دائرة تطوير القطاع الخاص تهدف الى تقديم الخدمات الافضل ودعم القطاع الخاص من خلال زيادة التجارة البينية مع دول العالم كذلك تقديم الدعم المعلوماتي لرجال الاعمال والمستثمرين وفتح الاسواق الجديدة امام القطاع الخاص وتفعيل الترابط وبين شركائهم في العالم من خلال نقطة مركزية رسمية وتسهيل الاعمال التجارية باستخدام التقنيات الحديثة".

وزير التجارة اكد ايضا، ان "نقطة تجارة العراق الدولية ستنشط عمل القطاع الخاص وتعزز نمو الاقتصاد العراقي وستكون محط ارتكاز جميع البضائع الدولية"، مشيراً إلى ان "المشروع يحتاج الى بنى تحتية وقاعدة بيانات نستطيع من خلالها القيام بأعمال التجارة الالكترونية".

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