امانة بغداد ترفع اكثر من 3 الف تجاوزاً خلال شهر تموز الماضي

2019/08/21 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبينت الامانة في بيان لها ، قيام ملاكاتها في مختلف الدوائر البلدية "برفع 3968 تجاوزاً خلال شهر تموز من هذه السنة فقط وتنوعت ما بين دور سكنية وأساسات وبسطات وأكشاك ومسقفات ولافتات واسيجة دور وغيرها من التجاوزات المختلفة".

واكدت استمرارها "بحملات رفع التجاوزات وعن جميع مناطق بغداد رغم الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها كوادرها البشرية والآلية".

انتهى .



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