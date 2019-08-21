التميمي يتعهد بتوفير الاجواء الملائمة لادخال الاستثمار الى ديالى

2019/08/21 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى تعهد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رياض التميمي، الاربعاء، بتوفير الاجواء الملائمة لادخال الاستثمار للمحافظة.وذكر المكتب الاعلامي للتميمي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “النائب رياض التميمي عقد اجتماعا موسعا مع مدير بلدية بعقوبة ومدراء الاقسام والوحدات الادارية التابعة لها، حي اكد ان مدينة بعقوبة مركز المحافظة بحاجة ماسة لخطوات سريعة لازالة […]

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