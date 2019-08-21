الشيخ حسام البيجاوي يوصل رسالة حب و مودة إلى دولة غامبيا

2019/08/21 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل مكتب المرجع اليعقوبي الشيخ حسام البيجاوي قرية لوهين بدولة غامبيا وحاملاً معه رسالة محبة ومودة من سماحة المرجع آية الله الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله المعنونة بالمحبة والسلام .أكد الشيخ البيجاوي بعد الحفاوة والترحيب التي لقيها من عشيرة جبريل وعلى رأسهم الشيخ جبريل لو ، أنه جاء برسالة السلام، وتنبيه الناس من …

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