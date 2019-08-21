قيادي صدري يحذر من استهداف الكيان الصهيوني للعتبات المقدسة ويوجه دعوة للحكومة

2019/08/21 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان السابق حاكم الزاملي، الأربعاء، من استهداف العتبات المقدسة عبر الطائرات المسيرة التابعة للكيان الصهيوني بعد سلسلة استهدافات لمقار الحشد الشعبي، داعيا الحكومة الى تطوير منظومة الدفاع الجوية بالتعاقد مع روسيا على منظومة “اس 300”.وقال الزاملي في تصريح صحفي، إن “سلسلة الاستهداف لمقار الحشد الشعبي بدأت ...

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