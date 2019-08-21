الكهرباء يؤكد اكماله شروط لجنة التراخيص

2019/08/21 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نادي الكهرباء الرياضي، اليوم الاربعاء، اكماله شروط لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بما يخص مشاركته في الدوري الممتاز المقبل.

وقال النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "أكدت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم خلال زيارتها لمقر نادي الكهرباء اكمال متطلبات منح الرخصة للنادي، وتوافق المعلومات المرفوعة على النظام مع نتائج التدقيق المباشر الذي قامت به مع مسؤولي ملف التراخيص في النادي".

وبشأن إمكانية اللعب على ملعب النادي، اوضح البيان "استعرضت ادارة الكهرباء الجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير بعض مفاصل الملعب، والاضافات النوعية التي تحققت، والتي تؤهله لاستضافة المباريات في الموسم المقبل، وفقاً لشروط التراخيص".

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