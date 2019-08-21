النقابة الوطنية تدين احتجاز فريق تلفزيوني في نينوى

2019/08/21 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..ادانت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيين في محافظة نينوى، التي كان اخرها احتجاز القوات الامنية والتجاوز على فريق قناة الاتجاه الفضائية في قضاء بعشيقة.

ونقل بيان عن مدير اخبار قناة الاتجاه الفضائية سيف حديد قوله في اتصال هاتفي مع وحدة رصد النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ان “عناصر سيطرة امنية في قضاء بعشيقة احتجزت فريق القناة المؤلف من المراسل مؤمن ماهر، والمصور المرافق له، واقتادتهما الى مركز شرطة القضاء”.

واضاف حديد، ان “عناصر السيطرة تجاوزو لفضياً على فريق القناة وسحبو باجاتهم التعريفية دون ذكر اي سبب للتجاوز والاحتجاز”، مؤكداً ان “الفريق كان بواجب اعلامي لتصوير التواجد التركي في قضاء بعشيقة”.

وطالبت النقابة قائد عمليات محافظة نينوى بمتابعة ملف الاعتداءات المتكررة، لضمان حرية العمل الاعلامي والصحفي التي كفلها الدستور العراقي.

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