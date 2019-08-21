إيران تسعى لإنشاء انبوب نفطي يصل ميناء بانياس السوري مروراً بالعراق

2019/08/21 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى، الأربعاء، عن أن طهران أحيت فكرة إنشاء مشروع لتصدير النفط عبر أنبوب يمر بالأراضي العراقية وصولاً إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.

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