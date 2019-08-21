احباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في سامراء

2019/08/21 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [سامراء-اين]احبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مخططاً إرهابياً لاستهداف القوات الأمنية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما قتلت واصابت عددا من عناصرعصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان عن إعلام الحشد تلقته وكالة [اين] أن "معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي تفيد بتواجد عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة الكوش شرق سامراء تخطط لاستهداف القطعات الامنية"، مبينا أن "قيادة العمليات أوعزت إلى مفرزة الاسناد في اللواء ٣١٤ بالتوجه ومعالجة الموقف".وأضاف أن" المفرزة استهدفت العناصر الارهابية بقنابر الهاون بشكل مكثف، ما أسفر ذلك عن إصابات دقيقة في صفوف العدو بين قتيل وجريح" .

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