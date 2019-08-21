المتحدث باسم البنتاغون : لا علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت أخيرا في مخزن للسلاح في العراق

2019/08/21 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون انه لا علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت أخيرا في مخزن للسلاح في العراق./انتهى

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