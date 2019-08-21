2019/08/21 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تشير دراسة جديدة إلى أن كلمات معينة، مثل “عطرية، فواحة” أو “مقرمش”، يمكن أن تغرينا وتشجعنا على تناول الطعام.ووجد الاستطلاع، الذي أجراه 3Gem وشارك فيه 2000 رجل وامرأة في المملكة المتحدة، أن أدمغتنا تتفاعل بشكل إيجابي أو سلبي مع الكلمات المختلفة المرتبطة بأطباق الطعام.وتبين أن كلمات: “طازج” (63%) […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلمات تجعلنا نشعر بالجوع! المركز الخبري الوطني.

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