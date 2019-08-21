الصناعة تقر بعجزها في رفد موازنة الدولة

2019/08/21 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اقر مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة ناصر المدني، بعجز الوزارة في رفد خزين الدولة، بعد ان كانت تمثل {16%} من إيراداتها.

وقال المدني {للفرات نيوز} ان" الصناعة الوطنية كانت تمثل {16%} من إيرادات الدولة، والان تأخذ من وزارة المالية وذلك بسبب مشاكل مستديمة منذ سنوات طويلة منها عدم تنفيذ القانون والإرهاب وغيرها".وأشار الى ان" هناك بادرة خير قادمة في وزارة الصناعة والمعادن للنهوض بالصناعة الوطنية بجدية وفق خطة طموحة للسنوات الثلاثة المقبلة، والان الوزارة بصدد عقد اجتماع لمناقشة تقرير الحكومة نصف السنوي لعام 2019"، لافتا الى ان" الشيء المفرح ان هناك تطور نسبي عن السنوات السابقة بحوالي 30% في قيمة المبيعات".وأضاف المدني" لدينا {33} شركة و{7} قطاعات نوعية"، عاداً إياها" سوقاً واعدة في العراق"، مبيناً ان" حوالي {295} مصنع كبير في العراق جزء منها مازال معطلا سنحاول تحسينها في غضون سنتين، وهناك مصانع تحتاج الى 6 أشهر لتشغيلها وبعضها تحتاج الى سنة مثل مصانع الحديد والصلب والاسمدة".



واكد " حاجة الوزارة الى دعم وحماية من قبل الوزارات والحكومة، لإعادة جميع المصانع افضل من السابق".انتهى

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