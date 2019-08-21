البصرة.. القبض على 99 متهماً وضبط 787 عجلة ودراجة نارية

2019/08/21 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة البصرة إلقاء القبض على٩٩ متهماً كحصيلة للحملة الامنية للفترة من 17 – 19 آب الجاري.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الجهود المخلصة والاهداف المرسومة مسبقا وفق خطط أمنية محكمة أدت الى ان تكون حصيلة عمليات مديرية شرطة محافظة البصرة وبكافة تشكيلاتها لتنفيذ أوامر القبض والصادرة من السلطة القضائية والمتراكمة من سنوات سابقة بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة هي إلقاء القبض على ٩٩ متهما مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة".وأضاف "كما تم ضبط بندقية كلاشنكوف ومواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات".وتابع البيان "كما شملت الحصيلة الامنية لمفارز افواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة من ضبط {٦٧٤} عجلة و{١١٣} دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور، وتأتي هذه الحصيلة ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الامن والاستقرار في المحافظة".انتهى

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