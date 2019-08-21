وزير الداخلية يعلن اعداد العائدين الى الخدمة من المفصولين والمفسوخة عقودهم

2019/08/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، عن إصدار أوامر إدارية بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة.وقال الياسري في بيان تلقته /المعلومة/، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور “عادل عبدالمهدي”، واستناداً لأحكام المادة (47) خامساً (أ) و (ب) من قانون الموازنة، والتزاماً منا بالوعد الذي قطعناه على […]

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