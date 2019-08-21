“بالصور” ضابط ايراني يعتدي بالضرب على زائرة عراقية في مطار مشهد الدولي!

2019/08/21 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تعرضت زائرة عراقية مسنة من اهالي النجف الى اعتداء بالضرب والمبرح رافقه سب وشتم أمام انظار المسافرين في مطار مشهد الدولي.وتفيد الانباء المتداولة بأن الزائرة العراقية رفضت دفع رشى الى الضابط الايراني الذي اعتدى عليها امام انظار زملائه من دون ان يتدخل أحد لاحتواء الموقف.واثارت هذه الواقعة ردود فعل عراقية […]

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