ترامب: يتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال “داعش”

2019/08/21 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي “داعش” الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم.وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض: “إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا”.وفي فبراير الماضي، طالب الرئيس الأميركي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودولا أوروبية أخرى، بالسماح

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