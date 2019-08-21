2019/08/21 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الأربعاء، ان قوائم المقبولين للتعيين على ملاك مديريات التربية سيكشف عنها الشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: إعلان نتائج تعيينات التربية الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد: إعلان نتائج تعيينات التربية الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).