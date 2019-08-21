تحديد عقوبة مودريتش

2019/08/21 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الكرواتي

لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بعد أن تعرض للطرد في الجولة الأولى

من الليجا.ونشر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني صورة من قرار لجنة العقوبات، والتي

قضت بإيقاف مودريتش مباراة واحدة فقط.وحصل مودريتش على البطاقة الحمراء ضد سيلتا فيجو، خلال المباراة التي

انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1.ويغيب اللاعب الكرواتي عن مباراة بلد الوليد بالجولة الثانية، بينما

يعود أمام فياريال في الأسبوع الثالث من الليجا.يذكر أن ريال مدريد احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني،

خلال الموسم الماضي خلف برشلونة وأتلتيكو.

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