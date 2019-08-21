القبض على عناصر إرهابية من بينهم انتحاري

2019/08/21 | 21:29

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تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى

المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع فوج طوارئ بغداد

الأول من إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة

بصفة "انتحاري".وذكر بيان للمديرية، انه" تم الاعتقال من خلال كمين محكم نفذته

المفارز أعلاه في منطقة (الرحمانية - الشيخ علي) صادرة بحقه مذكرة

قضائية وفق المادة ٤ إرهاب من رئاسة محكمة استئناف الأنبار".واضاف" فيما تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة

على مداخل بغداد من اعتقال أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم إرهابية

أثناء محاولته الدخول من احد منافذ العاصمة تم إحالته إلى الجهات

المختصة لإكمال أوراقها التحقيقية".وتابع البيان" كما ألقت المفارز أعلاه القبض على ٣ متهمين بقضايا

مختلفة صادره بحقهم مذكرات قبض وفق المواد ٤١٢ ، ٤٠٦ من قانون

العقوبات وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة".

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