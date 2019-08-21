رشيد غويلب - استمراراً لنهج الاستبداد والانقلاب على الديمقراطية / أردوغان يعزل رؤساء البلديات المنتخبين ويعتقل المئات من الناشطين الاكراد

2019/08/21 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بعد مرور قرابة خمسة أشهر على الانتخابات المحلية في تركيا التي جرت في اذار الفائت، عزلت حكومة حزب العدالة والتنمية الاسلامي بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الاثنين الفائت، ثلاثة من رؤساء البلديات، هم كل من سلجوق مزراكلي عمدة ديار بكر، وأحمد تورك عمدة ماردين، وبيا أوزغوكتشي عمدة ووان في كردستان تركيا.وهؤلاء جميعهم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي (وهو اطار يضم قوى حركة التحرر الوطني الكردستانية......

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