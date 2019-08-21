ترامب: سأطلق سراح سجناء “داعش” إذا لم تستردهم بلدانهم مثل ألمانيا وفرنسا

2019/08/21 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراح سجناء تنظيم “داعش” الإرهابي الذين ألقي القبض عليهم في سوريا والعراق، إذا لم تستردهم بلدانهم التي جاؤوا منها مثل ألمانيا وفرنسا.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء “ألقينا القبض على الآلاف من عناصر داعش، ويجب أن يعودوا لبلدانهم وإن لم تستردهم بلدانهم

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