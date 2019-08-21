شباب الكهرباء يجتاز الطلبة ويضرب موعدا في الدور نصف النهائي

2019/08/21 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حقق شباب الكهرباء فوزا مهما على شباب الطلبة بنتيجة هدفين لهدف، في ختام مباريات دور المجموعات.وسجل اهداف الكهرباء اللاعبين حسين عبد الزهرة ورسول فاضل ، وبهذا الفوز تأهل شباب الكهرباء الى الدور نصف النهائي من دوري بغداد (فئة الشباب)، حيث احتل الفريق وصافة المجموعة برصيد 12 نقطة خلف النفط المتصدر برصيد 13 […]

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