2019/08/21 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارة الشيج حسام البيجاوي إلى غامبيا التقى بالشيخ علي انغيت الذي يعد من أوائل المستبصرين في غامبيا،وهو شخصية معروفة في الساحة العلمية ، ومن أهم العلماء في غامبيا.وهو إمام مسجد الرضوان وخطيبه ،لديه مدرسة اسمها: مركز الضياء القرآني في كونكو جان كيتيا ،ولديه برنامج إذاعية، يبث فيها موضوعات مهمة ، وقد عرف بصدقه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ علي أنغيت من أوائل المستبصرين في غامبيا النعيم نيوز.

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