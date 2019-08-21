ترامب: سأطلق سراح سجناء

2019/08/21 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراح سجناء جماعة "داعش" الإرهابية الذين ألقي القبض عليهم في سوريا والعراق، إذا لم تستردهم بلدانهم التي جاؤوا ...

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