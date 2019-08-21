2019/08/21 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، الأربعاء، إن جميع مواقع المراقبة التركية في سوريا، والتي أقيمت بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، ستظل قائمة، مشددا على أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم لها.وتعرض رتل عسكري تركي كان متوجها لأحد مواقع المراقبة قرب بلدة خان شيخون في محافظة إدلب يوم الاثنين لقصف يشتبه بأن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العاهل الأردني يلتقي وفد الكونغرس الأمريكي في عمان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يلتقي وفد الكونغرس الأمريكي في عمان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني يلتقي وفد الكونغرس الأمريكي في عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).