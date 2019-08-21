حريق كبير في المحال التجارية بمنطقة الجاير وسط كربلاء المقدسة

2019/08/21 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن حدوث حريق واسع الانتشار اندلع في عدد من المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في منطقه الچاير وسط كربلاء.وقال مدير الدفاع المدني في كربلاء العميد طاهر حميد لـ /المعلومة/، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث بعملية الاخماد بعد محاصرة النيران والاطباق عليها والحيلولة […]

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