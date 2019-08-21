طلابي ينضم للكهرباء وتجديد عقدي محسن ومحيسن

2019/08/21 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن نادي الكهرباء الرياضي، اليوم الاربعاء، التعاقد مع لاعب من نادي الطلبة لتمثيل فريقه الكروي في منافسات الموسم المقبل.

وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي الكهرباء خيام الخزرجي لـ"الغد برس"، ان "ادارة النادي تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعب سعد جاسم، قادماً من نادي الطلبة، لتمثيل فريقنا الكروي في منافسات الموسم المقبل 2019-2020".وأوضح الخزرجي ان "ادارة النادي جددت عقدي اللاعبين علي محسن وعلاء محيسن، من اجل تمثيل الفريق الكروي للموسم المقبل".

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