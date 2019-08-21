الفن.. لوحة يفهمها كل على هواه

2019/08/21 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحلام يوسف عندما يهم الفنان برسم لوحة تشكيلية فهو يحرص على انتقاء الألوان المتناسقة والمنسجمة مع بعضها البعض لتخرج الينا لوحة متكاملة بجماليتها، هكذا هو الفن، لوحة متكاملة بألوانها وتفاصيلها الصغيرة والكبيرة والعديدة، بكل انواعه ومسمياته.ومثلما يرفض الفنان التشكيلي عادة ان يُطلب منه شرح لوحة معينة، لأن تفسيرها وشرحها يختلف من شخص الى شخص ...

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