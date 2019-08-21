صور مذهلة تفوز بالجائزة الأولى لمسابقة الصحافة العالمية

2019/08/21 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مسابقة صور الصحافة العالمية المرموقة عن الصور الفائزة في النسخة الثانية والستين، ذلك بعد إيداع 78,801 صورة من 4,738 مصوراً صحفياً حول العالم.البداية مع الصورة التي حصدت لقب هذا العام، والتي تعد واحدة من أقوى صور العام الماضي فقد قلبت الرأي العام في يونيو حزيران الماضي وتجاوز تأثيرها قضية الخلاف، ألا وهي صورة ...

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