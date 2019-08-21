الدراما العراقية تتراجع.. واضاءات ترسم آفاق التفاؤل في المسرح

2019/08/21 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة هناء محمد: سمير خليل منذ صغرها افصحت عن موهبة واعدة، دخلت الاذاعة وهي صبية صغيرة، وبدأت من قسم برامج الأطفال في اذاعة بغداد، لكنها فرضت نفسها وأصبحت نجمة تلفزيونية وسينمائية ومسرحية.في السينما لها دور رئيس في فيلم (النهر) وكذلك فيلم (الرأس) وفي المسرح قدمت مسرحية (حرم صاحب المعالي) وفي التلفزيون قدمت (الاماني الضالة) ...

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