2019/08/21 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أشار نجم البرازيل السابق ريفالدو، إلى أن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، هو السبب في رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة.وفي حديثه لموقع “بيت فير”، قال بطل العالم السابق، ريفالدو، إن كوتينيو لم يستطع إثبات نفسه في النادي الكتالوني، بسبب حجم نجم الفريق ميسي.وقال ريفالدو: ” ليس من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريفالدو: ميسي سبب رحيل كوتينيو عن برشلونة المركز الخبري الوطني.

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