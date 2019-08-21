مقتل سيدة بريطانية بسبب “غاز الضحك”

2019/08/21 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لقيت سيدة بريطانية حتفها إثر استنشاقها كمية كبيرة من “أوكسيد النيتروز” المعروف بـ “غاز الضحك”، بهدف تخفيف آلامها من متلازمة الألم الإقليمي (الناحي) المعقد لمرض السكري.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد طلبت سارة دادلي (46 عاما)، 100 كبسولة من “غاز الضحك”، في وقت واحد لتخفيف آلامها التي تسببها المتلازمة التي ضربت أطرافها […]

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