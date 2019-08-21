2019/08/21 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصورة ..



البياتي يشارك المواطنين في استقبال حجاج بيت الله الحرام من مطار بغداد

الان من قلب الحدث سكرتير القائد العام يشارك المواطنين في استقبال

حجاج بيت الله الحرام من صالة مطار بغداد الدولي

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