2019/08/21 | 22:00

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الحشد الشعبي يراقب مقراته بعين صقر ويهدد بالرد (فيديو)

لم تفجر صواريخ الطائرة المسيرة التي استهدفت احد مقرات الحشد قرب

قاعدة بلد الجوية بل أطلقت صواريخ تحذيرية اخرى من الحشد باتجاه

الوجود الاميركي فبيان الحشد الاخير تجاوز الاشارات نحو التهديد

المباشر.تقرير : جعفر الناصري

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