منظمة: الفقر يتفشى في فرنسا بدرجة

2019/08/21 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت الأمينة العامة لمنظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية"، غير الحكومية، اليوم الأربعاء، أن الفقر ينتشر في فرنسا بشكل يبعث على "القلق الشديد".

وفي لقاء مع

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