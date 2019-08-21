شباب الكهرباء يجتاز الطلبة بهدفين لهدف، في ختام مباريات دور المجموعات

2019/08/21 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق شباب الكهرباء فوزا مهما على شباب الطلبة بنتيجة هدفين لهدف، في ختام مباريات دور المجموعات.

وسجل اهداف الكهرباء اللاعبين حسين عبد الزهرة ورسول فاضل ،

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