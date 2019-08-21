تحالف القوى: البرلمان رفع الحصانة عن 5 نواب.. هذه حقيقة الخلافات التي تقف خلف تنفيذها

2019/08/21 | 22:01

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بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم تحالف القوى العراقية، النائب فالح العيساوي، اليوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب...





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