اعادة تشغيل محطات كركوك المنتجة للكهرباء بعد توقفها بسبب عارض فني

2019/08/21 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في دائرة توزيع كهرباء كركوك عن البدء بأعادة تشغيل محطات كركوك المنتجة للكهرباء عقب إطفاء تام وبشكل مفاجىء مساء اليوم بسبب عارض فني ادى لتوقف خط كركوك ديالى .وقال ان الكوادر الفنية اعادت الان ادخال وحدة كركوك الغازية كي 1في تازه ووحدة انتاج الدبس وملا عبد الله الى جانب اعادة خط كركوك […]

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