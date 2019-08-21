محافظ نينوى يعلن موافقة التخطيط على الموازنة الاستثمارية للمحافظة

2019/08/21 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن

محافظ نينوى منصور المرعيد موافقة وزارة التخطيط على الموازنة الاستثمارية

للمحافظة، مشيراً إلى موافقة وزارة الاعمار على اشراف المحافظة على المشاريع

المتاخرة، مع قرب احالة مشروعي اعمار الجسر الخامس والرابع .

وقال

المرعيد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه ” خلال زيارتنا

لبغداد يوم امس ” التقينا بوزير الاعمار بنكين ريكاني وتم مناقشة وضع

المشاريع في محافظة نينوى التي عقودها من الوزارة والتي كانت متوقفة من قبل عام

2014، تم الاتفاق على ربط دوائر المهندس المقيم بالمحافظ، لتابعة عمل المهندس

المقيم وضمان انجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن”.

واضاف

أن” من هذه المشاريع مشروع معالجة المياه الثقيلة وصرف مياه الامطار، مضيفاً

ان، الكثير من مناطق الموصل تغرق في موسم الامطار بسبب عدم وجود مجاري”.

وتابع

” تم تحويل الاموال لحساب وزارة البلديات والاسكان تمويل اعمار جسري الرابع

والخامس وبعد المناقشة مع الوزير سوف يتم

خلال الايام القليلة القادمة احالة المشروعين الى شركات تابعة لوزارة

الاسكان”.

وقال

المرعيد ” التقينا بوزير التخطيط نوري الدليمي وبممثل البنك الدولي، تم

مناقشة وضع مشاريع محافظة نينوى وابواب تخصيص التمويل، تم استحصال موافقة وزير

التخطيط بخصوص القرض الياباني ومقداره 400 مليون دولار للمناطق المحررة وسيكون جزء

لا باس به لمحافظة نينوى”.

واضاف

” تم الاتفاق على انشاء مراكز صحية نموذجية لتقديم خدمة صحية لمواطنين اقل من

المستشفى واعلى من المركز الصحي العادي سوف يتم توزيع هذه المراكز الصحية في

قطاعات مدينة الموصل لسهولة الخدمة للمواطن قبل الذهاب للمستشفى”.

وتابع

” اضافة الى الصلاحيات الممنوحة لمحافظة نينوى واستحصال الاستثناءات تم

الاتفاق مع وزير التخطيط بالاسراع بانجاز المشاريع باسرع وقت ممكن قبل نهاية السنة

المالية والاستفادة من الاموال الموجودة في المحافظة، والمصادقة على الخطة

الاستثمارية وارسالها الى وزارة المالية من قبل وزارة التخطيط باسرع وقت لضمان

انجاز لمشاريع في وقت قريب”.

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