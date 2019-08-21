التحالف الدولي: نعمل في العراق بدعوة من حكومته

2019/08/21 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

التحالف الدولي لهزيمة داعش، الاربعاء، ان قواته تعمل بالعراق بدعوة من حكومته،

لافتا الى أنه يمتثل لقوانين وتوجيهات تلك الحكومة.

أكد

التحالف الدولي لهزيمة داعش، الاربعاء، ان قواته تعمل ب‍العراق بدعوة من حكومته،

لافتا الى أنه يمتثل لقوانين وتوجيهات تلك الحكومة.

وقال

الناطق باسم التحالف شون راين في تغريدة له على تويتر، إن “مهمة قوات المهام

المشتركة – عملية العزم الصلب في العراق هي فقط لتمكين شركائنا في قوات الأمن

العراقية في مهمتهم لهزيمة داعش”.

واكد

راين، “نحن نعمل ب‍العراق بدعوة من الحكومة العراقية ونمتثل لقوانينها

وتوجيهاتها”.

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