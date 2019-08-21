منظمة: الفقر يتفشى في فرنسا بدرجة “خطيرة جدا”

2019/08/21 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت الأمينة العامة لمنظمة “الإغاثة الشعبية الفرنسية”، غير الحكومية، الأربعاء، أن الفقر ينتشر في فرنسا بشكل يبعث على “القلق الشديد”.وفي لقاء مع “فرانس برس”، على هامش “يوم المحرومين من العطل” الذي أقامته المنظمة في مدينة دوفيل لصالح 5 آلاف طفل من منطقة باريس، اعتبرت هنرييت شتاينبرغ أن “الوضع يتردى، فثمة توسع للفقر بأشكال

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