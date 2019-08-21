2019/08/21 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

قال

النائب عن تحالف تمدن احمد عبد الله الجبوري، الأربعاء، ان رفع الحصانة على أعضاء

مجلس النواب يتطلب تصويت ثلثي أعضائه، مبينا بالوقت ذاته ان لا احد يعرف عدد

النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم.

وقال

الجبوري في تصريح متلفز، إن “النائب في البرلمان الذي ترفع عنه الحصانة يستمر

بدوامه الاعتيادي داخل مجلس النواب ويحضر جميع الجلسات الى ان يتم توقيفه”.

وتابع

ان “رفع الحصانة عن أي نائب يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان”، نافيا

الانباء المتداولة في وسائل الاعلام حول “تصويت 65 بالمائة من أعضاء البرلمان

لرفع الحصانة عن النواب الذين اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الحصانة

عنهم”.

وبخصوص

رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، قال الجبوري ان “قرار رفع الحصانة عن

الزوبعي وقعه الحلبوسي قبل العطلة التشريعية”، مؤكدا ان “أعضاء البرلمان

والكتل السياسية لا يعرفون عدد النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: لا أحد يعرف عدد النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: لا أحد يعرف عدد النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).