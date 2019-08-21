2019/08/21 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nQxy6SijiDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. عيد الغدير _ عيد الولاية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. عيد الغدير _ عيد الولاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).