2019/08/21 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفاد مراسلنا في السودان بأن عبد الله حمدوك، مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير، أدى اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية الجديدة.ووصل حمدوك في وقت سابق من يوم الأربعاء، العاصمة الخرطوم قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وحمدوك الذي اتفقت “قوى الحرية والتغيير” بالسودان على تسميته لرئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان وكالة خطوة برس.

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