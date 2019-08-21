2019/08/21 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتنقت سيدة رومانية شابة تدعى باسم أنجيلا دين الإسلام تزامنا مع عيد الغدير الأغر في الحرم الرضوي المقدس.وقالت أنجيلا، أنها تزور الحرم الرضوي المطهر للمرة الثالثة، مضيفة “إنني شعرت بإحساس غريب عندما تشرفت بزيارة هذا الحرم المطهر قبل 3 سنوات، وتلك الرحلة غيرت حياتي تماما”.وتابعت، “أن تلك الرحلة كانت سبب لدراسة الإسلام وجعلت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيدة رومانية تعلن إسلامها في الحرم الرضوي المقدس النعيم نيوز.

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