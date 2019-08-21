الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم غد الخميس

2019/08/21 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع استقرارها في المنطقة الجنوبية من البلاد، يوم غد الخميس.وذكرت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “المنطقة الوسطى في البلاد ستشهد يوم غد الخميس، طقساً مشمساً حاراً، مع انخفاض درجات الحرارة قليلاً”، لافتاً إلى ان […]

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